2020/10/01 | 15:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 13 دقيقة

هيئة التقاعد تعلن صرف رواتب جميع المتقاعدين المدنيين والعسكريين

منذ 5 ساعات

مصرف الرشيد يباشر برفع رواتب المتقاعدين

منذ 7 ساعات

القضاء الأمريكي يوجّه تهمة الإرهاب لأب وابنه

منذ يومين

غوغل تزيل تطبيقات تهدد أجهزة أندرويد

منذ 3 أيام

فيسبوك تضغط على آبل بطلب غريب

منذ 5 أيام

“تويتر” قد يحصل على ميزات جديدة

منذ 6 أيام

“غوغل” يحدث خرائطه لإصابات كورونا

منذ 6 أيام

“أمازون” تطلق منصتها لألعاب الفيديو عند الطلب

منذ 7 أيام

مقترح برلماني يخص الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات

منذ أسبوع واحد

مجلس النواب يُؤجل التصويت على مقترح قانون تعديل قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: المشروع الياباني في مصافي الجنوب سيسهم بتدعيم القطاع النفطي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: المشروع الياباني في مصافي الجنوب سيسهم بتدعيم القطاع النفطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).