حقائق المجتمعات العربية السبع. - طارق حجي

2020/10/01 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طارق_حجي إذا كنا مُلمين بتاريخِ مجتمعاتِ الشرقُ الأوسطُ الناطقةُ بالعربيةِ.



وإذا كنا نعرف أن العقلَ الجمعي لشعوبِ هذه المجتمعاتُ لا تزال بعيدةً عن جعلُ الدينِ شأناً شخصياً وليس مرجعيةً لكلِ المواضيعُ.



وإذا كنا تابعنا ما حدث خلال سني العقدِ الأخيرِ بمجتمعاتِ العراق وسوريا ولبنان واليمن وليبيا.



وإذا كنا مدركين حجمَ الردةُ التى شهدها المجتمعُ التونسي بعدما أخذَه قائدٌ إستثنائي (بورقيبة) لأعتابِ المعاصرةِ والح ......





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