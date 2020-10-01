نائب يكشف حقيقة اختفاء 6 تريليون دينار من مبالغ اقتراض رواتب العراق

2020/10/01 | 16:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – كشف النائب احمد الصفار مقرر اللجنة المالية في البرلمان حقيقة اختفاء 6 تريليون دينار من مبالغ الاقتراض المخصصة لتمويل رواتب الموظفين ، فيما نفى أي اتهامات لوزارة المالية بالتجاوز على مبلغ الاقتراض او حدوث سرقة او شبهات فساد تذكر .ونفى الصفار في تصريح للـ(المستقلة) اليوم الخميسأي اتهامات لوزارة المالية بالتجاوز على مبلغ […]

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