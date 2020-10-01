بري: التوصل إلى اتفاق إطار للتفاوض حول الحدود مع إسرائيل

2020/10/01 | 16:04 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يتحدث خلال مؤتمر صحفي في بيروت يوم الخميس.تصوير: عزيز طاهر - رويترز.بيروت (رويترز) - قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يوم الخميس إنه جرى التوصل إلى اتفاق إطار لمحادثات مع إسرائيل لإنهاء نزاع حدودي مستمر منذ فترة طويلة بين البلدين اللذين لا يزالان في حالة حرب من الناحية الرسمية.وقال بري خلال مؤتمر صحفي إن الجيش سيقود الفريق اللبناني، وإن المفاوضات ستجرى في جنوب لبنان قرب الحدود وتحت إشراف الأمم المتحدة، وإن الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها من أجل التوصل لاتفاق في أسرع وقت ممكن.تغطية صحفية إلن فرنسيس وسامية نخول - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح

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