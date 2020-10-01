العراق واليابان يوقعان عقد استثمار نفطي من شأنه توفير 77 الف فرصة عمل

2020/10/01 | 16:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 19 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وقعت وزارة النفط اليوم عقد مشروع (FCC) في مصافي الجنوب مع شركة (J.G.C) اليابانية بطاقة (55) الف برميل باليوم سيوفر 77 الف فرصة عمل.

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار، الخميس، خلال رعايته وحضوره مراسم توقيع عقد مشروع (FCC) في مصافي الجنوب مع شركة (J.G.C) ،أن "الوزارة حريصة على تعظيم وتحسين معدلات الانتاج من المشتقات النفطية من خلال تنفيذ مشاريع تطوير الوحدات الانتاجية والاستفادة من التكنلوجيا والطرق الحديثة في تحويل مخلفات الانتاج المتأتية من عمليات تكرير النفط".

واضاف حسب البيان الصادر عن وزارة النفط وتلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" ، اليوم (1 تشرين الاول 2020) ،ان "مجلس الوزراء وافق على تنفيذ المشروع الذي ياتي في اطار تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق واليابان، والذي قدمته منظمة "جايكا" اليابانية التي تعد ممثلا للحكومة اليابانية في تمويل المشاريع التنموية في العالم"، مشيدا "بدور اليابان في دعم العراق وسعي الطرفين لتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات".





واكد عبد الجبار ، ان "المشروع يهدف الى زيادة الطاقات الانتاجية في شركة مصافي الجنوب، من خلال تحويل المخلفات الفائضة عن انتاج المصافي والمتمثلة بالنفط الاسود الى منتجات بيضاء (كازولين بعدد اوكتاين ٩٢، زيت الغاز، نفثا مختلطة، زيت وقود) بمواصفات عالمية (يورو 5).

وتابع وزير النفط، ان "المشروع ياتي ضمن توجهات الحكومة لتعزيز الموارد الوطنية والتنمية الاقتصادية في البلاد من خلال الاستثمار الامثل للطاقات الانتاجية لتحقيق اعلى مردود اقتصادي من انتاج المشتقات النفطية مما سيقلل من الاستيراد، بالاضافة الى خلق فرص عمل لابناء المحافظة، حيث سيتم توفير (7) الاف فرصة عمل يتم تشغيلهم في المرحلة الاولى من المشروع ، بالاضافة الى (70) الف فرصة عمل اخرى خلال المراحل المتقدمة من تنفيذ المشروع".

من جهته اشار مدير عام شركة مصافي الجنوب حسام ولي الى، ان "المشروع يعد من المشاريع المهمة وستكون مدة التنفيذ (4) سنوات من تاريخ المباشرة باعماله مطلع العام القادم والكلفة التخمينية ( 4 ) مليار دولار"، موضحا ان "الغاية من تنفيذ المشروع هو الاستفادة من مخلفات انتاج المصفى من زيت الوقود ( النفط الاسود) وتحويلها الى المشتقات البيضاء بمواصفات اوربية صديقة للبيئة وسيرفع المشروع من الطاقات الانتاجية للمصفى".

الى ذلك عبر القائم باعمال السفارة اليابانية في العراق السيد (ناكاگاوا) عن سعادته للمشاركة في حفل توقيع عقد مشروع حيوي ومهم يتم من خلاله تقديم التكنولوجيا الحديثة في قطاع التصفية في العراق"، مؤكدا على ان "حكومة اليابان تعمل على تقديم الدعم للحكومة العراقية في كافة المجالات ولا سيما في قطاع الطاقة، خصوصا وان حكومة بلاده تعهدت بمساعدة العراق في تخطي المصاعب الاقتصادية التي تسببت بها كورونا".

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