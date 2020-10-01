سومو : أكثر من 3 مليارات دولار ايرادات العراق من بيع النفط خلال شهر

2020/10/01 | 16:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر ايلول الماضي، حسب الاحصائية الاولية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية “سومو” الحكومية والتي شهدت انخفاضاً بهذه الصادرات لتصل الى 78 مليون برميل ، بايرادات 3 مليارات و167 مليونا و434 ألف دولار .وقالت “سومو” في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم إن “كمية الصادرات من […]

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