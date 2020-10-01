إسرائيل تؤكد أنها ستجري محادثات حول الحدود مع لبنان بوساطة أمريكية

2020/10/01 | 16:10 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوفال شتاينتز وزير الطاقة الإسرائيلي خلال مقابلة مع رويترز في أثينا يوم 2 يناير كانون الثاني 2020.تصوير: كوستاس بالطاس - رويترز.القدس (رويترز) - قال يوفال شتاينتز وزير الطاقة الإسرائيلي يوم الخميس إن إسرائيل ولبنان سيجريان محادثات بوساطة أمريكية لإنهاء نزاع طويل حول الحدود البحرية بين البلدين اللذين لا يزالان في حالة حرب رسميا.وقال في بيان إن من المتوقع إجراء المحادثات بعد عطلة عيد العرش (السوكوت) اليهودي التي تنتهي في التاسع من أكتوبر تشرين الأول.إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير سها جادو

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