2020/10/01 | 16:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

أعلنت هيأة التقاعد الوطنية اليوم الخميس، صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تشرين الأول الحالي.وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لهيأة التقاعدالوطنية، أنها “صرفت رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تشرين الأول 2020 وعِبرَ قنوات الصرف الرسمية، المصارف وقنوات الدفع الإلكتروني”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيأة التقاعد: صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تشرين الأول) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيأة التقاعد: صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تشرين الأول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).