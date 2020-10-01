2020/10/01 | 16:12 - المصدر: عين العراق

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الخميس 1 أكتوبر 2020 | 03:54 مساءً | عدد القراءات : 39

التقاعد تعلن صرف رواتب جميع المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تشرين الأول

أعلنت هيأة التقاعد الوطنية، الخميس (1 تشرين الاول 2020)، صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

وقال بيان للهيأة إنه "تم صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تشرين الأول وعبر قنوات الصرف الرسمية (المصارف وقنوات الدفع الالكتروني)".

وفي وقت سابق، أعلن مصرفا الرافدين والرشيد رفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تشرين الأول.

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