الخلية: هجوم جديد على رتل معدات للتحالف جنوبي العراق

2020/10/01 | 16:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني ===========تعرض رتل كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، الى هجوم بصاروخ موجه لم ينفجر في منطقة الشوملي بمحافظة الديوانية، مما ادى الى أضرار بإحدى" الحاويات" دون خسائر ، وقد استمر الرتل بالحركة نحو وجهته المقصودة.==============1 تشرين الاول 2020

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