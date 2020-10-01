أرمينيا وأذربيجان.. ترامب وماكرون وبوتين يدعون لوقف إطلاق النار

2020/10/01 | 16:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- والخلاف بين الجارتين أذربيجان وأرمينيا اللتان تقعان في عند مفترق طرق رئيسية بين أوروبا الشرقية وآسيا الغربية، يتمركز حول منطقة انفصالية تعرف باسم "ناغورنو قره باغ".

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