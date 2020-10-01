المثنى تعلن عن منح اجازة استثمارية بكلفة ٣٥٠ مليون دولار

2020/10/01 | 16:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اين نيوز _المثنىأعلنت الحكومة المحلية وهيئة استثمار المثنى اليوم الخميس عن توقيع اجازة استثمارية تتضمن ٤ مشاريع في القطاع الزراعي بكلفة إجمالية تصل إلى ٣٥٠ مليون دولار على مساحة ١٢ الف دونم .وقال المحافظ أحمد منفي للمربد ان المشروع الذي سينفذ في مناطق البادية سيسهم بتوفير ٤ آلاف فرصة عمل لشرائح مختلفة مشيرا إلى أن الحكومة المحلية وفرت كافة التسهيلات لانجاح عمل الشركة المنفذة من النواحي الإدارية والفنية .مبينا أن المرحلة الأولى من المشروع ستنجز خلال ٩ أشهر فيما ستنجز المرحلة الثانية في غضون عام واحد .وأضاف ان فرص العمل في ذلك المشروع ستوزع بشكل عادل وفقا للحاجة الفعلية وحسب الاختصاصات التي تحتاجها الشركة .

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