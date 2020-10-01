2020/10/01 | 16:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، وفداً يابانياً يمثل مجموعة المشروع الياباني(FCC) في مصافي الجنوب، والذي سيقوم بتحويل المخلفات الفائضة في الصناعات النفطية الى منتجات عالية القيمة.ووصف الكاظمي المشروع بأنه بداية لشراكة طويلة مع اليابان، ونموذج للتعاون الاقتصادي المثمر الذي سيسهم في تدعيم القطاع النفطي العراقي .وكانت مراسم […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يستقبل وفداً يابانياً من الشركات العاملة في القطاع النفطي المركز الخبري الوطني.

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