بعد الخلاص من داعش.. التواصل الاجتماعي تزيد من جرأة شباب نينوى

2020/10/01 | 16:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقل الشباب في محافظة نينوى الى فضاء أوسع في عالم مواقع التواصل الاجتماعي بعد الخلاص من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، حيث صار جيل ما بعد التحرير أكثر تحرراً من الجيل الذي سبقه، نظراً لتوسع رقعة الحرية الشخصية وكسر حاجز الصمت والعادات والتقاليد المعروفة بها الموصل.

وبات لهذا الإنتفاح انعكاسات متعددة، أبرزها الاقتصادية والسياسية والإجتماعية، فصارت مواقع التواصل الاجتماعي مصدر رزق للعديد من العوائل الموصلية لاسيما الشباب الذين يعتمدون في تأمين دخلهم على الترويج والتسويق فيها لمواد وسلع وبضائع مختلفة.

ويقول الناشط والكاتب الموصلي سجاد الكناني ان الإنفتاح الذي شهدته نينوى في الآونة الأخيرة لاسيما بعد تحريرها من سيطرة التنظيم الإرهابي نشر نوع من "الإنفلات" غير المبرر بين الشباب، منتقداً في حديثه لـPUKmedia استغلال بعض ما دون سن المراهقة لهذه المواقع من خلال الظهور بطريقة غير لائقة مثل "شبه التعري"، محذراً من توسع هذه الظاهرة لخطورتها على المجتمع الموصلي، داعياً معالجة هذه الظاهرة من خلال النصح والإرشاد والتوجيه الصحيح.

وباتت مواقع التواصل الاجتماعي منصة للتعبير السياسي والآراء والتوجهات الشخصية السلبية والإيجابية منها على حد سواء، فيما يشير الكناني الى ان هذه المواقع ساهمت في زرع أفكار جديدة في عقول الشباب بالنسبة للمجتمع الموصلي وخلقت ثورة جديدة بين هذا الجيل.

من جانبها تقول الباحثة هبة الأعرجي ان مرحلة ما بعد داعش تركت أثراً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة لكلا الجنسين، وصار الناس يعبرون عن مشاعرهم وأحاسيسهم بصورة أكثر انفتاحاً، فضلاً عن نشر المناسبات الشخصية عليها مثل أعياد الميلاد ونشاطات الطلبة في المدارس أو السفرات العائلية.

وأشارت الأعرجي خلال تصريحها لـ PUKmedia الى الظاهرة الجديدة ما بعد التحرير وهي وضع الفتيات صورهن على صفحتهن الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي وهذا ما لم يألفه المجتمع الموصلي قبل داعش، عازيةً السبب في ذلك الى كثرة الإختلاطات بين المحافظات والسفر الى خارج المحافظة ونقل العادات والتقاليد بين المجتمعات القريبة، واستخدام أكثر من موقع في وقتٍ واحد مثل (سناب شات وتويتر، وانستغرام).

فيما ترى الناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي دلال النعيمي انه بعد التحرير زاد عدد الشباب من كلا الجنسين الذين يسعون لتحقيق شهرة واسعة من خلال التواصل الاجتماعي وتقليد الشخصيات المشهورة من عدة جوانب، أبرزها الملبس والمأكل وغيرها.

وأوضحت لـ PUKmedia ان التجارب التي مرّ بها شباب نينوى أصبحت السبيل الوحيد للتغلب على المصاعب التي واجهوها خلال فترة داعش الارهابي، مضيفةً ان التواصل الاجتماعي أصبحت فرصة ليكون الشباب الموصلي أفضل حالاً والابتعاد عن العالم الواقعي الذي يحيطهم من فساد وانتشار البطالة وغياب فرص العمل، داعيةً الشباب الى تجربة كل شيء شرط الإلتزام والتمسك بالأصل والعادات والتقاليد.

PUKmedia/ محمد عبدالرحمن الصواف / نينوى

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