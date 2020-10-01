2020/10/01 | 16:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلمان اقليم كوردستان يدخل على خط قصف اربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/01 | 16:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمان اقليم كوردستان يدخل على خط قصف اربيل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمان اقليم كوردستان يدخل على خط قصف اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).