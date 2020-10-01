الكاظمي يصدر بيانا مهما بخصوص الوضع في العراق

2020/10/01 | 16:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الخميس بيانا أشار فيه الى المرحلة الحساسة التي يمر بها العراق والتي تتطلب أن يتوحد الجميع من قوى سياسية وفعاليات شعبي...

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