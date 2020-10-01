2020/10/01 | 16:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تعرض رتل للتحالف الدولي، اليوم الخميس، إلى هجوم بصاروخ موجّه لم ينفجر في محافظة الديوانية.



وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إنه "تعرض رتل كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، إلى هجوم بصاروخ موجه لم ينفجر في منطقة الشوملي بمحافظة الديوانية".



وأضاف أنه "الهجوم تسبب بأضرار بإحدى الحاويات دون خسائر، وقد استمر الرتل بالحركة نحو وجهته المقصودة".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الاعلام الامني: تعرض رتل ينقل معدات التحالف الدولي لهجوم بصاروخ موجه لم ينفجر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الاعلام الامني: تعرض رتل ينقل معدات التحالف الدولي لهجوم بصاروخ موجه لم ينفجر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).