الكاظمي لوفد ياباني : مشروع الاستفادة من المخلفات الفائضة في مصافي الجنوب بداية لشراكة طويلة مع اليابان

2020/10/01 | 16:26 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لوفد ياباني :" ان مشروع تحويل المخلفات الفائضة في الصناعات النفطية الى منتجات عالية القيمة في مصافي الجنوب، بداية لشراكة طويلة مع اليابان"./انتهى10

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