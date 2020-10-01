2020/10/01 | 16:31 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برشلونة يعلن ضم "المراهق الأميركي" بـ21 مليون يورو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/01 | 16:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يعلن ضم "المراهق الأميركي" بـ21 مليون يورو) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يعلن ضم "المراهق الأميركي" بـ21 مليون يورو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).