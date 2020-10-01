مفوضوية الانتخابات هنالك آمران يعرقلان اجراء الانتخابات المبكرة في العراق

2020/10/01 | 16:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقة /- اعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أن عدم اكمال قانون الانتخابات وتأخر التخصيصات المالية أهم ما يعرقل عملها.وقالت المفوضية في بيان له وتلقته (المستقلة) إن” رئيس وأعضاء مجلس المفوضين استقبلوا في مقر المفوضية صباح اليوم، نائب سفير الاتحاد الاوربي في العراق جان برنارد دولفان والمستشار الاول في السفارة انجيلا مارتيني”، مبينا أنه […]

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