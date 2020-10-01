2020/10/01 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عمر_الماوي بدايةً علينا ان ننطلق من الفهم و التقسيم الماوي لطبيعة دول العالم التي تنقسم حسب هذا الفهم الى قسمين، الدول الرأسمالية الامبريالية المتطورة من جهة و الدول شبه الاقطاعية شبه المستعمرة المتخلفة من جهة اخرى، و عليه فإن لم تكن الدولة رأسمالية امبريالية فهي حكماً دولة شبه اقطاعية شبه مستعمرة ذات تطور متأخر لاسباب و عوامل و اعتبارات سنغوص فيها من خلال هذا الطرح الذي نقطع به مع الفكر التحريفي و البرجوازي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في فهم البلدان شبه الاقطاعية شبه المستعمرة وطبقاتها الرجعية ، ملاك الاراضي والبرجوازية الكمبرادورية والرأسمالية البيروقراطية - عمر الماوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في فهم البلدان شبه الاقطاعية شبه المستعمرة وطبقاتها الرجعية ، ملاك الاراضي والبرجوازية الكمبرادورية والرأسمالية البيروقراطية - عمر الماوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).