الكاظمي يعلن عن مشروع اقتصادي ياباني (مثمر) يدخل العراق لأول مرة

2020/10/01 | 16:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس، عن مشروع اقتصادي مثمر وطويل مع اليابان يدخل العراق لأول مرة، عبر تحويل المخلفات الفائضة في الصناعات النفطية الى منتجات عالية القيمة، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل الجديدة.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي"، نسخة منه اليوم، (1 تشرين الأول 2020)، ان "رئيس مجلس الوزراء استقبل وفدا يابانيا يمثل مجموعة المشروع الياباني(FCC) في مصافي الجنوب، والذي سيقوم بتحويل المخلفات الفائضة في الصناعات النفطية الى منتجات عالية القيمة".

ووصف الكاظمي المشروع بأنه "بداية لشراكة طويلة مع اليابان، ونموذج للتعاون الاقتصادي المثمر الذي سيسهم في تدعيم القطاع النفطي العراقي" .

وأضاف البيان: "وكانت مراسم توقيع عقد مشروع(FCC) المخطط له في مصافي الجنوب قد جرت اليوم، مع شركة (J.G.C)، بحضور وزيري النفط والتخطيط".

وأوضح، ان "المشروع يهدف الى زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة مصافي الجنوب، عبر تحويل مخلفات الإنتاج الفائضة المتمثلة بالنفط الأسود الى منتجات عالية القيمة، مثل الكازولين عالي الأوكتان، وزيت الغاز، والنفثا المختلطة وزيت الوقود، بمواصفات عالمية".

وتابع، كما "يشتمل المشروع على وحدة التكسير بالعامل المساعد في البصرة قرب مصفى الشعيبة، وهي من المشاريع ذات التكنولوجيا المتطورة، والتي تدخل العراق لأول مرة، وستعمل على تحويل مادة النفط الأسود التي تشكل 40-50%من النفط الخام، الى منتجات خفيفة عالية القيمة".

وزاد: "يذكر أن المشروع سيكون بطاقة 55 ألف برميل في اليوم، وسيشتمل على إنتاج الغاز السائل بطاقة 1000 طن يوميا، وإنتاج مادة البانزين بحدود 4200 متر مكعب يوميا، وإنتاج مادة زيت الغاز المهدرج بطاقة 1200 متر مكعب يوميا، وكذلك ستوفر إنتاج زيت الوقود لمحطات الكهرباء".

واختتم البيان بالقول: "كما ستعمل هذه المشاريع،التي تعتمد المواصفات الأوروبية الصديقة للبيئة، (يورو5 )، على توفير الآلاف من فرص العمل الجديدة".

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