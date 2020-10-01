“موديرنا” ترجئ نتائج اختبارات لقاح كورونا بعد الانتخابات الأميركية

2020/10/01 | 16:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أعلنت شركة «موديرنا» الأميركية أنّ الاختبارات السريرية على لقاحها التجريبي ضد «كوفيد – 19».



وهي من بين الأكثر تقدّماً، لن تظهر نتائج قبل 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، مستبعدة بالتالي أي تسويق تجاري لهذا اللقاح قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرّرة في 3 نوفمبر.

وقال المدير العام لشركة «موديرنا» ستيفان بانسيل خلال مؤتمر نظمته صحيفة «فايننشيال تايمز» إنه «ستكون لدينا بيانات سلامة كافية في 25 نوفمبر لنتمكن من تقديم طلب طارئ لإدارة الغذاء والدواء، بشرط أن تكون بيانات السلامة جيدة، أي أن يعتبر اللقاح آمناً».

وتجري «مودرنا» إضافة إلى شركتي «فايزر» و«جونسون أند جونسون» المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاحات تجريبية للفيروس، يتم خلالها حقن عشرات آلاف المتطوعين باللقاح وعدد مماثل لهم بلقاح وهمي، وذلك للتحقّق من فعالية اللقاح وسلامته.

وهناك لقاح رابع في الولايات المتحدة بلغ هذه المرحلة الثالثة لكن التجارب السريرية عليه علّقت مؤقتاً هو لقاح تطوّره شركة «أسترازينيكا» بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وعبّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرات عدة عن أمله في التوصل إلى لقاح قبل انتخابات 3 نوفمبر، مما أثار مخاوف لدى خبراء الصحة العامة من ممارسة ضغوط سياسية على العملية التنظيمية لاعتماد اللقاحات.

وحدها شركة «فايزر» تتوقع تحقيق نتائج بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، أي قبل أيام من تاريخ الاقتراع، مما يسمح للشركة فوراً بإيداع طلب ترخيص من إدارة الغذاء والدواء.



وينصّ بروتوكول الاختبارات على إجراء تحليل للمعطيات سريع نسبياً.

لكنّ علماء وإحصائيين في مجال البيولوجيا وخبراء في الاختبارات السريرية حذّروا من مخاطر منح اعتماد متسرّع، وفضّلوا اختبار اللقاح لبضعة أشهر إضافية للتأكد من فعاليته وآثاره الجانبية المحتملة.



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