قرارات جديدة تسمح بدخول الزائرين الأجانب للمشاركة في الزيارة الأربعينية

2020/10/01 | 16:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة قرارات جديدة، بشأن السماح بدخول الزائرين الأجانب للمشاركة في الزيارة الأربعينية.

واظهرت الوثائق، الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن اللجنة قررت تحديد مطاري بغداد والنجف الدوليين لاستقبال الزائرين حصرا، إضافة الى استقبال زائري دول العالم كافة بواقع ألف شخص كحد أقصى لكل دولة عن طريق الشركات السياحية المعتمدة.

ووافقت اللجنة أيضا على دخول المواكب الحسينية الإيرانية الى الأراضي العراقية بواقع مئتي موكب، على أن لا يتجاوز عدد أفراد الموكب الواحد عشرة أشخاص، وعن طريق منفذ زرباطية الحدودي حصرا.

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