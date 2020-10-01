المالية تنفي الانباء المتداولة عن فقدان6 ترليون دينار

2020/10/01 | 16:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة المالية الانباء المتداولة بشأن فقدان مبلغ ستة ترليون من خلال الاقتراض البالغ خمسة عشر ترليون دينار.

الوزارة أكدت في بيان استخدام مبالغ القروض التي أجازها مجلس النواب بالكامل، لتمويل العجز في الإنفاق على الرواتب والتقاعد للأشهر حزيران وتموز وأب، مبينة ان قامت بتمويل خمسين ترليونا وتسعة بالعشرة للرواتب والتقاعد وشبكة الحماية الاجتماعية، والمديونية، والفوائد، والبطاقة التموينية، والحنطة والنفقات التشغيلية للدوائر الأمنية، والرئاسات والدوائر الصحية والأدوية، من أصل ثلاثة وخمسين ترليونا وواحد بالعشرة وهي مجموع الإيرادات النفطية وغير النفطية منذ بداية العام الجاري ولغاية السابع عشر من أيلول الماضي، إضافة الى الرصيد المدور من العام الماضي، في حين أكدت الوزارة ان دائرة المحاسبة مستمرة بتمويل المبلغ المتبقي والبالغ ترليونا وثمانية بالعشرة من أصل القرض.

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