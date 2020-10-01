المالية توضح بشأن فقدان 6 ترليون دينار عراقي وتحذر

2020/10/01 | 17:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 27 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت وزارة المالية، الخميس، ما تردد من انباء حول فقدان 6 تريليون دينار من الاقتراض البالغ 15 تريليون دينار وتحذر ان مثل هذه الانباء تولد القلق لدى عامة الناس.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (1 تشرين الاول 2020)، ان "وزارة المالية ترفض رفضا قاطعا مزاعم وسائل التواصل الاجتماعي بأن 6 ترليون دينار عراقي لايمكن تتبعها من خلال الاقتراض البالغ 15 ترليون دينار الذي اجازه مجلس النواب في أيار 2020".

واضافت، انه "تم استخدام مبالغ القروض التي أجازها مجلس النواب بالكامل لتمويل العجز في الإنفاق على الرواتب والتقاعد للأشهر حزيران وتموز وأب".

واوضحت، أن "صافي الإيرادات النفطية وغير النفطية للفترة 1/1 - 17 - 9 - 2020، بلغت 33.6 ترليون دينار والرصيد المدور من عام 2019 إلى عام 2020 بلغ 5 ترليون دينار ومجموع الاقتراض بلغ 14.5 ترليون دينار وبهذا يكون إجمالي التمويل 53.1 ترليون دينار، تم تمويل مبلغ 50.9 ترليون دينار منه للرواتب والتقاعد وشبكة الحماية الاجتماعية والمديونية والفوائد والبطاقة التموينية والحنطة والنفقات التشغيلية للدوائر الأمنية والرئاسات والدوائر الصحية والأدوية.....



الخ ومبلغ 380 مليار دينار للمشاريع الاستثمارية وحسب إنجازات العمل".

وتابع ان "المبلغ المتبقي 1.8 ترليون دينار مستمرة في دائرة المحاسبة بالتمويل من أصل القرض".

وبينت أن "مبلغ الاقتراض الأجنبي الذي اجازه مجلس النواب بمبلغ 5 مليار دولار سيكون موجها للمشاريع الاستثمارية".

وقالت الوزارة، انها "تبذل كل طاقاتها لإدارة الأزمة المالية الحالية بنجاح وتحذر وزارة المالية ان مثل هذه التصريحات في ظل الأزمة المالية الحالية غير مسؤولة على الاطلاق وتولد قلقا لا داعي له لدى عامة الناس".

ا.ح

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