2020/10/01 | 17:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنك الدولي: العراق يقف على مفترق طرق وناتجه المحلي الاسوأ منذ سبعة عشر عاما

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك الدولي يرسم صورة قاتمة لمستقبل العراق الاقتصادي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك الدولي يرسم صورة قاتمة لمستقبل العراق الاقتصادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).