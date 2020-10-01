لاعب يمني يعزز صفوف الانيق للموسم المقبل

2020/10/01 | 17:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

نجح نادي الطلبة الرياضي، في حسم صفقة جديدة لتعزيز صفوف فريقه في الموسم الجديد.

وقال نائب رئيس الهيئة الإدارية للنادي محمد الهاشمي لـ /المعلومة/ إن “إدارة نادي الطبة تستعد للموسم الجديد من خلال تعزيز صفوف الفريق بصفقات تدعم فريق المدرب احمد خلف”.

وأوضح أن “إدارة النادي نجحت بالفعل في اكمال إجراءات ضم المحترف اليمني مفيد جمال قادما من نادي 22 مايو اليمني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد”.

يذكر ان الدوري الممتاز سينطلق في الـ25 من شهر تشرين الأول المقبل.



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