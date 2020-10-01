بـ21 مليون يورو.. برشلونة يعلن ضم “المراهق الأميركي”

2020/10/01 | 17:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- بعد مفاوضات مطولة امتدت على مدار أسابيع، أعلن نادي برشلونة الإسباني ضم المدافع الأميركي سيرجينو ديست قادما من أياكس أمستردام الهولندي، بعقد يمتد لـ5 مواسم.وتمت الصفقة مقابل 21 مليون يورو فضلا عن 5 ملايين إضافية وفقا لأداء اللاعب صاحب الـ19 عاما، مع شرط جزائي يبلغ 400 مليون يورو.وسيرتدي ديست القميص رقم 2 […]

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