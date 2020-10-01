قتلى ومصابون جراء حرائق الغابات في شرق أوكرانيا

2020/10/01 | 17:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء سلسلة من حرائق الغابات اجتاحت منطقة واسعة من لوغانسك، في الجزء الذي يقع تحت سيطرة كييف.

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