2020/10/01 | 17:14 - المصدر: عين العراق

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الامن

الخميس 1 أكتوبر 2020 | 05:09 مساءً | عدد القراءات : 7

الجيش الألماني: لم تلحق أي أضرار بمعسكرنا في اربيل

أكدت قيادة عمليات الجيش الألماني في شمالي العراق اليوم الخميس، أنه لم تلحق أية أضرار بالمعسكر الألماني هناك بعد إطلاق عدة صواريخ على إقليم أربيل شمالي العراق.

ولكن المتحدث أشار إلى أن جنود الجيش الألماني انتقلوا مؤقتاً إلى أماكن حماية.

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