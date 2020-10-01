"حمام من الدم".. ناشط عراقي يتذكر احتجاجات أكتوبر ويوجه رسالة إلى الشباب

2020/10/01 | 17:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسطنبول وليست بغداد، باتت المكان الأكثر أمنا للناشط العراقي علي المكدام من أجل الاحتفال بذكرى مرور عام على "انتفاضة أكتوبر".

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