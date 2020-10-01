العمليات المشتركة: توقيف مرتكبي الهجوم على مطار أربيل

2020/10/01 | 17:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، توقيف مرتكبي الهجوم الصاروخي على مطار اربيل ، الذي نفذ مساء أمس الاربعاء.

وذكرت القيادة في تصريح نقلته ( وكاله انباء الاعلام العراقي) إنه "تم توقيف مرتكبي الهجوم على مطار أربيل أمس"، لافتة إلى انه "تم أيضاً القبض على أشخاص متورطين باستهداف البعثات الدبلوماسية في بغداد".

واكدت، ان "هناك تنسيقا عسكرياً وأمنياً كبيراً بيننا وبين إقليم كوردستان"، مشددة على أنها "لن تتوانى في إعلان الجهة المرتكبة لهجوم مطار أربيل بعد اكتمال التحقيقات".

وشددت القيادة، على انها "لن تتهاون مع أي جهة تمس بأمن العراق".

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