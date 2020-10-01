نائب يكشف لـ(واخ): الخلافات السياسية حول قانون المحكمة الاتحادية

2020/10/01 | 17:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ خاص

كشف النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني ديار برواري ، عن الخلافات السياسية حول قانون المحكمة الاتحادية “.

وقال برواري في تصريح لـ”خبر برس” ان” هناك مشروعين لقانون المحكمة الاتحادية احدهم من الحكومة ومقترح مقدم من مجلس النواب “.

وأشار الى ان” هناك اجماع على اغلب المواد الموجودة في قانون المحكمة الاتحادية وهناك ضغط جماهيري لتمريره وكل القوى السياسية تسعى للتصويت عليه “.

وكشف برواري عن الخلافات بين الكتل السياسية حول قانون المحكمة الاتحادية ومنها الخلاف حول فقهاء الشريعة وعدد أعضاء المحكمة والنصاب القانوني للمحكمة وغيرها ، مبينا ان الخلافات لاتزال موجودة والضغط موجود للانتهاء من القانون “.

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