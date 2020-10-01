تسجيل 4493 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق

2020/10/01 | 17:28 - المصدر: وكالة نينا

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مصرف الرافدين : توزيع رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الاول

بغداد / نينا / قرر مصرف الرافدين صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تشرين الاول .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان :" بتوجيه من وزير المالية قرر المصرف ، صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تشرين الاول، عن طريق ادوات الدفع الالكتروني".

وكان وزير المالية علي عبد الام

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