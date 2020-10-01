القبض على ( 360 ) متسولا في حملة للحد من الظاهرة في بغداد

2020/10/01 | 17:28 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ القت شرطة النجدة في بغداد القبض على ( 360 ) متسولا في حملة اعدتها للحد من هذه الظاهرة.وذكر بيان لمديرية نجدة بغداد تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان مفارز النجدة القت القبض على مطلوبين اثنين وفق المادة (٤ إرهاب)، والمادة (٤٣٠) ضمن منطقتي التاجي والشعلة، فيما تمكنت مفارز نجدة بغداد من ضبط 15 سيارة مطلوبة عليها إشارات حجز ضمن مناطق متفرقة، فضلا عن ضبط (٣٤٥) دراجة نارية مخالفة للتعليمات القانونية،" .واضاف :" ان نجدة اليرموك القت القبض على شخصين يقومان بابتزاز المواطنين وتهديدهم واخذ مبالغ مالية ضمن منطقة المنصور ، فيما القت مفارز نجدة بغداد القبض على ٤ أشخاص يحملون اسلحة غير مرخصة ضمن مناطق (السيدية.



الدورة.



حي الخضراء.



الغزالية) .وأوضحت المديرية أن مفارزها تمكنت من القبض على (٣٦٠) متسولا خلال حملة أعدتها مديرية نجدة بغداد للحد من هذة الظاهرة، فضلا عن تمكن مفارز النجدة من القبض على (٧٥) مخمورا يعترضون سبيل المارة، بالإضافة الى ضبط ٨ سيارات مخالفة للتعليمات القانونية (مظللة) والقبض على سارقين ضمن منطقتي (الاورفلي.



العامرية)./انتهى9

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