الأفكار وتغيير المجتمع - محمد علي سليمان

2020/10/01 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_سليمان يقول بول هازار: " كانت أغلبية الفرنسيين تفكر كما فكر بوسويه، وبغتة فكر الفرنسيون كما فكر فولتير: إنها الثورة ".يميز بوسويه بين الكاثوليكي والملحد، الملحد هو من كان لديه رأي، وهذا معنى الكلمة نفسها، وهذا يعني إتباع المرء لرأيه الخاص وشعوره الخاص.



الكاثوليكي، أي العالمي، فهو يتبع رأي الكنيسة بلا تردد ودون أن يكون له رأي خاص.



وهذا هو الفرق بين بوسيويه اللاعقل (استخدام العقل بشكل لاعقلاني) وبين فو ......





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