كادر تدريبي جديد ليد الفتوة

2020/10/01 | 17:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

قرر نادي الفتوة الرياضي، تسمية كادر تدريبي جديد لفريق كرة اليد تحضيراً للموسم المقبل.

وقال المنسق الإعلامي لاتحاد اليد حسام عبد الرضا لـ /المعلومة/ إن “الهيئة الإدارية لنادي الفتوة قررت تسمية الكادر التدريبي لفريق اليد تحضيراً لموسم 2021”.

وأوضح أن “الكادر سيتألف من الكابتن خالد هذال مشرفا للفريقو الكابتن جمال ابراهيم مدربا للفريق والكابتن عامر عبد الجليل مدربا لحراس المرمى”.

يذكر أن فريق الفتوة قد انسحب من مباريات التجمع الثاني للموسم السابق والذي أقيم في محافظة البصرة.



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