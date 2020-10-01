“طفرة جديدة” لإصابات كورونا في العراق… يقترب من 368 الف حالة

2020/10/01 | 17:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد تنشر منصة يس عراق، الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق لليوم 1 تشرين الاول 2020.

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