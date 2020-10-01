هبوط أسعار النفط بأكثر من 4%

2020/10/01 | 17:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

شهدت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، تراجعا ملحوظا حيث انخفضت بأكثر من 4%، وسط مخاوف اقتصادية من زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وبحلول الساعة 17:10 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 4.57% إلى 38.38 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة لمزيج “برنت” بنسبة 4.04% إلى 40.59 دولار للبرميل، وفقا لموقع “بلومبرغ”.



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