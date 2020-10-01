قصة امرأة عثرت على كنز.. لكن “الفرحة مؤجلة”

2020/10/01 | 17:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- في الخامسة والخمسين من عمرها، ورثت ميراي شقة والدتها الواقعة في الدائرة السابعة في باريس، إلا أنها فضلت بيعها عبر وكالة عقارية.لكن أثناء عملية تقييم العقار الذي اكتشفت أن له قبوا سريا، صادفت ميراي حقيبة مليئة بالأوراق النقدية، تفوق قيمتها نصف مليون يورو (580 ألف دولار).وتوفيت والدة ميراي في أغسطس الماضي، وآلت […]

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