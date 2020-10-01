2020/10/01 | 17:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمواجهة كورونا.. منظمة دولية توزع 938 سلة صحية في ديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/01 | 17:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمواجهة كورونا.. منظمة دولية توزع 938 سلة صحية في ديالى ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمواجهة كورونا.. منظمة دولية توزع 938 سلة صحية في ديالى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).