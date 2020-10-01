الصحة تسجل 4493 إصابة بفيروس كورونا وشفاء 3685 حالة

2020/10/01 | 17:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية يصل الكويت لتقديم التعازي

وصل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس ،الى الكويت على رأس وفد ضم وزراء المالية والخارجية والتخطيط وممثلي القوى السياسية، لتقديم العزاء إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، بوفاة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح.

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