صور .. من هنا انطلقت صواريخ ’هجوم أربيل’

2020/10/01 | 17:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أظهرت صور حصل عليها "ناس" موقع انطلاق الصواريخ في الهجوم الذي تعرضت له قاعدة للتحالف الدولي في محافظة أربيل.



ويتضح من خلال الصور، أن الصواريخ انطلقت من أرض مفتوحة، تمتد على مساحات شاسعة، وذلك باستخدام سيارة حمل كبيرة، أُحرقت عقب الهجوم، فيما يظهر ركامها في الصور كذلك.

ونفى القيادي في الحشد الشعبي، آمر لواء 30 السابق، وعد القدو، الخميس، تورط اللواء بالهجوم الصاروخي الذي تعرضت له قاعدة للتحالف الدولي، في محافظة أربيل، يوم أمس.

وقال القدو في تصريحات تابعها "ناس" (1 تشرين الاول 2020)، إن "أطرافا من إقليم كردستان كانت مسيطرة على مناطق شاسعة في سهل نينوى قبل دخول داعش، وبعد تحريرها من قبل الحشد الشعبي ولواء 30 أوكلت مهام مسك الارض إلى اللواء 30 وكذلك الجيش العراقي".

ونفى القدو "أية علاقة للواء 30 بالهجوم الذي تعرضت له محافظة أربيل، أما الاتهامات التي وُجهت للّواء فهي لمصلحة جهة معينة، تحاول إيصال رسائل إلى الولايات المتحدة والحكومة".

وتابع، أن "اللواء 30 من أهالي المنطقة، وأي زعزعة لأمنها سيؤثر على أهالي المنطقة، ومجمل الحياة في محافظة نينوى"، لافتاً إلى أن "الاطراف التابعة لاقليم كردستان قد خسرت تلك المساحة الشاسعة ونحن مقبلون على استحقاقات انتخابية قريبة جداً وبالتالي تحاول تلك الاطراف زعزعة الأمن وكيل التهم إلى اللواء 30 والقوات الامنية، التي بشهادة الجميع عملت من أجل الحافظ على أمن المنطقة".

وأشار إلى أن "قوات البيشمركة كانت ماسكة للأرض قبل عام 2014 مع الجيش واليوم لا يحلو لها وجود قوة من الحشد الشعبي في تلك المنطقة".

واوضح القدو، أن "هذه المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ كانت تبعد 912 متراً عن سيطرة البيشمركة، وهناك تحقيق من أجل الكشف عن مجريات الحادث، حيث تجري لجنة مشتركة من قيادة عمليات نينوى، والشرطة الاتحادية والمخابرات، والاستخبارات والحشد الشعبي، تحقيقات للوصول إلى المتطورطين بهذا العمل الارهابي، وتقديمهم للعدالة".

وأعلن جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كردستان، سقوط 6 صواريخ على أطراف محافظة اربيل ، متهما الحشد الشعبي في نينوى بالوقوف وراء الهجمات.

وذكر الجهاز في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (30 أيلول 2020)، أن " مجاميع تابعة للحشد الشعبي في نينوى أطلقت 6 صواريخ وسقطت في الساعة الـ 8:30 مساء في اطراف محافظة اربيل ، بعد أن تم اطلاقها من قرية شيخ امير في محافظة نينوى".

واضاف البيان، أن "الصواريخ كانت تستهدف مطار اربيل الدولي لكنها سقطت بمسافة بعيدة عنه"، مؤكدا ان "اثنين من الصواريخ لم ينفجرا".

واكد الجهاز، أنه "لا وجود لاي اضرار نتيجة سقوط الصواريخ".

كما أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، الاربعاء، تفاصيل الهجوم الصاروخي الذي استهدف محيط محافظة أربيل.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 أيلول 2020)، إنه "في تمام الساعة ٨:٣٠ مساء أُطلقت ستة صواريخ على مطار أربيل الدولي، الذي لم يحقق لحسن الحظ أي أهداف ولم يصب أي أحد بأذى، وأطلقت القذائف من شاحنة صغيرة على حدود برطلة بين قريتي الشيخ أمير وترجلة، وتقع هذه المنطقة على حدود اللواء 30 لقوات الحشد الشعبي"، مشيرة إلى أن "فرقنا الخاصة تحقق في التفاصيل للحصول على مزيد من المعلومات".

واضاف البيان، "وبينما ندين بشدة هذا الهجوم الإرهابي الجبان، فإننا أيضا على استعداد تام لمواجهة أي اعتداء، كما ندعو الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ التدابير اللازمة".

وأعلن المتحدث باسم التحالف الدولي واين ماروتو، الاربعاء، أن النيران التي استهدفت محيط أربيل لم تسقط على قوات التحالف في المنطقة.

وقال ماروتو في تدوينة تابعها "ناس"، (30 أيلول 2020)، إن "تقارير أولية تفيد بأن النيران غير المباشرة لم تسقط على قوات التحالف في أربيل الليلة".

واضاف، "ولم تقع إصابات أو اضرار خلال الحادث وهناك تحقيقات بشأنه".

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