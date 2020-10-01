حديثة يتصدر خارطة توزيع إصابات كورونا الجديدة في الانبار

2020/10/01 | 17:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة محافظة الأنبار، الخميس، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا والمسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت الدائرة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 تشرين الأول 2020)، إن "الإصابات الـ(٣٧) الجديدة المسجلة في محافظة الانبار خلال الـ24 ساعة الماضية توزعت على النحو التالي:"

قضاء الرمادي ٧

قضاء الخالدية ٢

قضاء الفلوجة ٣

قضاء هيت ٦

قضاء حديثة ١٢

قضاء عنه ١

قضاء الرطبة ٣

قضاء القائم ٣

الشفاء ٤٢

وأضاف، "تم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية وفرقنا الصحية مستمرة بمتابعة جميع الملامسين".

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