لا مراسم في الذكرى السنوية الثالثة على رحيل فقيد الامة

2020/10/01 | 17:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت اللجنة التحضيرية اليوم الخميس، انه بسبب فايروس كورونا والالتزام بالتعليمات الوقائية ولحماية سلامة المواطنين تقرر عدم اجراء اي مراسم في الذكرى السنوية الثالثة على رحيل فقيد الامة الرئيس مام جلال.

وقالت اللجنة في بيان، انه بسبب الاخذ بعين الاعتبار الوضع غير المناسب صحيا بسبب فايروس كورونا وبسبب الالتزام بالتعليمات الوقائية ولحماية سلامة المواطنين، تقرر عدم اجراء اي مراسم على ضريح الرئيس مام جلال بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة على رحيل فقيد الامة التي تصادف يوم 3/10.

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