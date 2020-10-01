الصحة الاتحادية: تسجيل 4493 اصابة جديدة بكوفيد19

2020/10/01 | 17:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، اليوم الخميس، عن تسجل 4493 اصابة جديدة بفايروس كورونا و50 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

الجدول ادناه يظهر الموقف الوبائي في عموم البلاد.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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