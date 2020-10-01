بسبب التمييز : السود في بريطانيا معرضون للموت بمقدار الضعف بسبب وباء كورونا

2020/10/01 | 17:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

كشفت دراسة جديدة لجامعة مانشستر البريطانية بتكليف من محافظ لندن صادق خان ان السود معرضون لخطر الوفاة بفايروس كورونا بمقدار الضعف مقارنة بالبيض .

وذكرت صحيفة الاندبندنت في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” الدراسة التي اجراها الباحثون بينت أن السود والمعاقين في المناطق الشديدة الحرمان تاثروا بشكل كبير بالوباء، فيما طالب المحافظ من الحكومة البريطانية معالجة المشاكل الهيكلية على المجتمع بعد أن سلط التقرير المستقل الضوء على التأثير غير المتكافئ للوباء فيما يتعلق بعوامل مثل العرق والجنس ، والتي تسببت في انتشار الوباء “.

واضاف أن ” الدراسة وجدت ايضا أن السود كانوا أكثر عرضة لخطر الوفاة بفايروس كورونا بمقدار الضعف تقريبا ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأمد والتمثيل المفرط لأشخاص من الطبقة السوداء في وظائف متدينة وفي مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية حيث نسبة التعرض للفايروس كبيرة”.

وتابع أن ” نقص البيانات الصحية المتعلقة بمدينة لندن قد أعاقت محاولات تقييم تأثير الفايروس على أولئك الذين لديهم خصائص وقائية في العاصمة، فيما قال المحافظ صادق خان ” ببساطة ليس من الصواب أن يقول الوزراء إنهم سيفعلون كل ما يتطلبه الأمر للتخفيف من آثار أزمة فايروس كورونا ويتنحون جانبا ، لأن قطاعات كاملة في مجتمعنا تجد حياتها وسبل عيشها في خطر”.

وواصل ” إنني أحث الوزراء على الاستثمار في المجتمعات والمنظمات التي تدعم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر ، لضمان إتاحة الإرشادات الصحية للجميع ، ومع ارتفاع عدد الحالات مرة أخرى ، فليس هناك دعم كاف لمن فقدوا وظائفهم ، أو قطعت ساعات عملهم أو أجبروا على عزل أنفسهم “.

واشار الى أن ” الحكومة البريطانية لا يمكنها تجاهل المشاكل الهيكلية في المجتمع والتي تعني أن أبناء الأقليات العرقية في لندن من المرجح أن يعملوا في وظائف منخفضة الأجر ، ويعيشون في مساكن مكتظة ويعانون من ظروف صحية سيئة ، مما يعرضهم لخطر أكبر “.



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