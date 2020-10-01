الاتحاد العراقي يكشف عن شعار الدوري الممتاز

2020/10/01 | 17:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – كشفت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، عن الشعار الخاص بمسابقة الدوري العراقي الممتاز والذي سينطلق بالخامس والعشرون من الشهر الجاري.ويعبر الشعار الذي تم الإعلان عنه خلال مراسيم سحب قرعة الدوري العراقي الممتاز، عن الحداثة والبساطة،وسيكون سهل التمييز من خلال التصميم الحديث الذي يوحي للمسابقة الأولى في العراق.ويتألف شعار الدوري الممتاز […]

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