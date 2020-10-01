مستقبل النفوذ الامريكي في العراق سياسياً وعسكرياً

2020/10/01 | 17:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اي مستقبل للنفوذ الامريكي في العراق سياسياً وعسكرياً؟

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